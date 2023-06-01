ИИ возьмут на карандаш: разработку таких программ предложили контролировать в российском правительстве

В России планируется разработка Цифрового кодекса, который будет содержать законы и правила для регулирования искусственного интеллекта. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, Ирина Рукавишникова, сообщила, что некоторые законопроекты уже готовы и находятся на стадии доработки. Её слова указывают на необходимость создания новой области — цифрового права, а также дополнения и расширения уже существующих нормативных актов, связанных с цифровой безопасностью страны.

Одним из первых шагов будет введение ответственности для разработчиков искусственного интеллекта. В настоящее время они не подпадают под требования, которые распространяются на операторов систем сбора персональных данных, СМИ и социальные сети. По словам Рукавишниковой, нет необходимости создавать новую глобальную структуру — достаточно внести поправки в уже существующие законы.

Ещё одним способом защиты от искусственного интеллекта может стать маркировка контента, созданного с его помощью. Это поможет бороться с угрозой дипфейков — искусственно сгенерированных фотографий и видеозаписей. Ранее Александр Башкин, член конституционного комитета Совета Федерации, заявил, что автоматизация подготовки судебных приказов с помощью искусственного интеллекта облегчит работу людей. Это позволит ускорить процесс и сделать его более эффективным.