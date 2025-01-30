ИИ выявил генетические факторы болезни Паркинсона

Метод, использованный учеными, называется «системная биология». Он объединяет данные о генах, белках, лекарствах и медицинские записи пациентов, позволяя находить скрытые взаимосвязи, которые сложно выявить при традиционном анализе.

По словам руководителя исследования доктора Фейсиона Чэна, в настоящее время медицина не имеет эффективных способов остановить или замедлить болезнь Паркинсона. Существующее лечение помогает только справляться с симптомами. Одна из сложностей заключается в том, что многие мутации, связанные с болезнью, находятся в некодирующих участках ДНК, которые могут влиять на работу других генов, но до конца не изучены.

Используя ИИ, ученые смогли определить, какие гены в мозге подвержены влиянию этих мутаций. Они также выяснили, как измененные гены взаимодействуют с белками, и нашли несколько ключевых генов риска, включая SNCA и LRRK2. Их нарушение может вызывать воспалительные процессы в мозге, что способствует развитию заболевания.

Следующий шаг исследования заключался в поиске уже существующих препаратов, которые могли бы воздействовать на выявленные гены. Анализ медицинских данных показал, что люди, принимающие некоторые лекарства, например снижающий холестерин симвастатин, реже получают диагноз «болезнь Паркинсона». Теперь ученые планируют протестировать этот и другие препараты в лабораторных условиях.

Доктор Чэн отмечает, что процесс разработки новых лекарств занимает около 15 лет, а пациенты с болезнью Паркинсона не могут ждать так долго. Если удастся подтвердить эффективность уже одобренных препаратов, новые варианты лечения могут появиться намного быстрее.