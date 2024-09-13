ИИ выявил ключевые факторы удовлетворенности жизнью

Ученые использовали данные, собранные в Нидерландах в течение десяти лет, и применили машинное обучение для выявления факторов, влияющих на удовлетворенность жизнью. Анализ показал, что наиболее важными факторами являются оптимизм, личностные черты, социальная поддержка и условия жизни.

Генетическая информация оказалась менее значимой по сравнению с экологическими и социальными аспектами. Эти выводы подчеркивают необходимость учета долгосрочных факторов и могут помочь в разработке персонализированных интервенций для улучшения качества жизни.