ИИ выявил проблемы в борьбе с устойчивостью к антибиотикам

Специалисты проанализировали 254 738 статей за 20 лет и обнаружили, что терминология и методы сильно различаются в медицине, ветеринарии, пищевой безопасности, сельском хозяйстве и экологии. Из-за этого ученые разных областей плохо общаются друг с другом, а информация доходит до принимающих решения с искажениями.

Исследование показало, что особенно не хватает взаимодействия между разными науками в бедных странах, где проблема УАМР наиболее остра. Полученные данные помогут улучшить координацию исследований по всему миру.

Авторы исследования считают, что для борьбы с УАМР необходимы профилактика, комплексный мониторинг и обмен информацией между разными областями науки и странами. Ученые использовали искусственный интеллект для обработки огромной базы данных, которую они сделали открытой для всех.

Исследование показало, что концепция «Единое здоровье» важна, но нужны конкретные шаги по ее внедрению. Решить глобальную проблему помогут международное сотрудничество и новые технологии, такие как искусственный интеллект.