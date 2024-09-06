ИИ Яндекса научился генерировать видео по текстовому описанию

Новая модель может генерировать плавные движения объектов, таких как бегущая собака или падающий лист, что делает её полезной как для обычных пользователей, так и для профессионалов — блогеров, мультипликаторов и креаторов.

Ранее представленная версия нейросети могла генерировать анимацию, но объекты в кадре сильно менялись, и не было эффекта реалистичного движения.

Теперь YandexART (Vi) способна воссоздавать более цельные видеоролики благодаря обучению на видеоматериалах с движущимися объектами.