ИИ Яндекса научился генерировать видео по текстовому описанию

ИИ Яндекса научился генерировать видео по текстовому описаниюТем временем Sora все никак не выходит
Новая модель может генерировать плавные движения объектов, таких как бегущая собака или падающий лист, что делает её полезной как для обычных пользователей, так и для профессионалов — блогеров, мультипликаторов и креаторов.
Ранее представленная версия нейросети могла генерировать анимацию, но объекты в кадре сильно менялись, и не было эффекта реалистичного движения.
Теперь YandexART (Vi) способна воссоздавать более цельные видеоролики благодаря обучению на видеоматериалах с движущимися объектами.
Нейросеть принимает текстовое описание от пользователя и создаёт анимацию на основе этого запроса, превращая цифровой шум в последовательность кадров.
Например, по запросу «Носорог танцует хип-хоп в лесу» модель сначала создаёт картинку, а затем генерирует плавное видео.