Наука и технологии
Опубликовано 06 сентября 2024, 07:26
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ИИ Яндекса научился генерировать видео по текстовому описанию

Тем временем Sora все никак не выходит
Яндекс выпустил бета-версию нейросети YandexART (Vi), которая позволяет создавать короткие пятиминутные видеоролики по текстовому описанию.
ИИ Яндекса научился генерировать видео по текстовому описанию
© Яндекс

Новая модель может генерировать плавные движения объектов, таких как бегущая собака или падающий лист, что делает её полезной как для обычных пользователей, так и для профессионалов — блогеров, мультипликаторов и креаторов.

Ранее представленная версия нейросети могла генерировать анимацию, но объекты в кадре сильно менялись, и не было эффекта реалистичного движения.

Теперь YandexART (Vi) способна воссоздавать более цельные видеоролики благодаря обучению на видеоматериалах с движущимися объектами.

ИИ Яндекса научился генерировать видео по текстовому описанию
© Яндекс

Нейросеть принимает текстовое описание от пользователя и создаёт анимацию на основе этого запроса, превращая цифровой шум в последовательность кадров.

Например, по запросу «Носорог танцует хип-хоп в лесу» модель сначала создаёт картинку, а затем генерирует плавное видео.