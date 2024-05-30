ИИ за секунду оценил творческие способности учеников

Тест на творческое мышление (TCT-DP) считается лучшим инструментом для оценки креативности у школьников. Однако он дорогой, долгий и трудоемкий. Новая модель снижает стоимость теста в 20 раз, а результаты становятся быстрее и точнее.

Раньше проверка теста для школы с 1000 учеников стоила $ 25,000 и занимала 10 недель. Теперь это обойдется в $ 1000, а результаты будут готовы за 1−2 дня. По словам ученых, тестирование креативности помогает выявить талантливых детей, которых могут не заметить по традиционным тестам.

Развитие творческих способностей защищает детей, чьи успехи ниже среднего, так как этот навык не поддается автоматизации. Сейчас модель разрабатывается как приложение для учителей.