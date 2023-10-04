ИИ займётся проверкой документов в России

Процесс занимает всего несколько секунд. Основная цель этой системы — помочь в решении проблемы неконтролируемой миграции в Россию из стран СНГ.

Система может быстро и точно определить, является ли предъявленный паспорт настоящим или поддельным.

Для этого она анализирует документы в разных диапазонах света, таких как оптический, ультрафиолетовый и инфракрасный. Проект получил финансовую поддержку от Фонда содействия инновациям.

Отметим, что такая система будет особенно полезна для банков, авиакомпаний, аэропортов и других организаций, которым важно быстро и точно проверять документы своих клиентов. И радует, что новейшие технологии могут помочь им в этом.