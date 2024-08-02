ИИ запустили в космосе на суперкомпьютере

Модель ИИ, разработанная Booz Allen Hamilton, призвана помочь астронавтам в решении вопросов и устранении проблем на МКС. Разработка нужна, чтобы астронавты могли обращаться к инструкциям по обслуживанию станции без устройств и получать актуальные и быстрые ответы.

Космический суперкомпьютер Hewlett Packard Enterprise (HPE) Spaceborne Computer-2 был запущен в феврале 2021 года. Система обеспечивает инфраструктуру для проведения передовых экспериментов, включая ИИ и машинное обучение в космосе. Система обрабатывает данные на орбите и отправляет на Землю только глубокие и верифицированные выводы, что сокращает время передачи данных.