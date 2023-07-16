Наука и технологии
00:59, 16 июля 2023
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ИИ «заявил», что Конституция США была написана... искусственным интеллектом

Всё зависит от уровня «образованности» подобных технологий

Журналист издания ArsTechnica Бендж Эдвардс рассказал об эксперименте, проведённом при исследовании точности больших языковых моделей искусственного интеллекта — ChatGPT и подобных. Работал журналист с системой детектирования текстов, сгенерированных технологиями ИИ.

Речь идёт о таком инструменте, как GPTZero. В основе технологии лежит большая языковая модель, обученная на громадном объёме текста, состоящем из миллионов примеров письма и включающая набор предполагаемых правил, которые определяют, будет ли письмо с большей вероятностью сгенерировано человеком или искусственным интеллектом.

Несмотря на это «точные» системы могут вполне дать сбой при определении таких сложных и многомерных текстов, как Библия и подобные фолианты, а также Конституция США.

При детектировании текста Конституции система GPTZero выдала определение, согласно которому Конституция США написана искусственным интеллектом. Ошибка систем ИИ кроется в том, что они имеют такую функцию детектирования, как «недоумение» — насколько выходные данные, сформированные при анализе, близки к тому материалу, на котором языковую модель обучали.

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