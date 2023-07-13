ИИ «Жириновский» может стать первым среди нейросетей членом политической партии в истории

ИИ «Жириновский» может стать первым среди нейросетей членом политической партии в историиУникальная ситуация
Искусственный интеллект «Жириновский» может стать первым членом политической партии в истории. Разумеется, среди себе подобных.
На ближайшем съезде ЛДПР, который запланирован на декабрь, перед выборами президента, будет вынесен вопрос о выдаче партийного удостоверения нейросети «Жириновский».
Обычно такие документы выдаются только гражданам России, но партийные руководители рассматривают это исключение как символический акт, увековечивающий основателя партии.
Данное решение вызывает интерес и вопросы о том, насколько далеко можно зайти в признании искусственного интеллекта.
Изначально «Жириновский» разрабатывался для имитации политического лидера и воспроизведения его высказываний и позиций. Но, выдача партийного удостоверения подобной нейросети вызывает обсуждение о роли искусственного интеллекта в политической жизни.
Отметим, что независимо от того, к чему придут внутри партии, сам факт постановки вопроса уже сейчас привлекает внимание и ставит перед обществом новые этические и политические вопросы.