ИИ «Жириновский» может стать первым среди нейросетей членом политической партии в истории

На ближайшем съезде ЛДПР, который запланирован на декабрь, перед выборами президента, будет вынесен вопрос о выдаче партийного удостоверения нейросети «Жириновский».

Обычно такие документы выдаются только гражданам России, но партийные руководители рассматривают это исключение как символический акт, увековечивающий основателя партии.

Данное решение вызывает интерес и вопросы о том, насколько далеко можно зайти в признании искусственного интеллекта.

Изначально «Жириновский» разрабатывался для имитации политического лидера и воспроизведения его высказываний и позиций. Но, выдача партийного удостоверения подобной нейросети вызывает обсуждение о роли искусственного интеллекта в политической жизни.

Отметим, что независимо от того, к чему придут внутри партии, сам факт постановки вопроса уже сейчас привлекает внимание и ставит перед обществом новые этические и политические вопросы.