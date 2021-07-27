IKEA «издала» книгу, с помощью которой можно заряжать батарейки

Наука и технологии
Сегодня в 20:26
IKEA «издала» книгу, с помощью которой можно заряжать батарейкиВсего можно зарядить 8 штук
В интернет-магазине IKEA теперь можно приобрести миниатюрное зарядное устройство в виде книги.
Как отмечает сайт Forbes, стоимость такого устройства — 1299 рублей. Оно рассчитано на 8 аккумуляторных батареек тира AA и AAA , которые можно как заряжать, так и просто хранить в «книге».
Зарядное устройство компактно: его дина составляет 120 мм, ширина — 32, а высота — 138 мм. Отмечается, в комплект входит провод длиной 1,5 метра, а батарейки нужно докупать отдельно .