IKEA начнет продажу фрикаделек из растительного мяса

Если верить данным издания The Verge, новый тип фрикаделек будет доступен в 290 европейских магазинах компании уже в августе текущего года. В дальнейшем IKEA намерена расширить список стран, в которых будет доступно новое блюдо. В состав “искусственного” мяса войдут гороховый белок, овес, яблоко и картофель.

К слову, это не первый раз, когда IKEA запускает в продажу фрикадельки без мяса — еще в 2015 году компания давала возможность приобрести вегетарианские фрикадельки. Однако, по словам представителей сети, новый продукт предназначен для тех клиентов, которые хотят употреблять мясо “без ущерба для привычного вкуса и текстуры фрикаделек”.