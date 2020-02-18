Наука и технологии
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IKEA “отплатит” покупателям за время, проведенное в дороге до магазина
Как скидками, так и бесплатным хот-догом
Издание Engadget опубликовало материал, в котором рассказало о запуске сетью магазинов IKEA в Дубае новой акции, именуемой “Плати своим временем”. Ее суть заключается в том, что клиенты магазина смогут конвертировать время, потраченное на путь до магазина, в скидки.
Что интересно, то, что IKEA решила “отплатить” своим покупателям подобным образом — это достаточно щедрый поступок, так как чаще всего магазины компании находятся на достаточно заметном удалении от городов.
Что же касательно самой акции, то в ее рамках час поездки даст покупателям скидку в размере 28 долларов, а пятиминутная прогулка до IKEA позволит клиенту получить в подарок вегетарианский хот-дог. В качестве доказательств преодоления определенного пути выступит история передвижений в приложении Google Maps, которым покупатели должны будут поделиться с сотрудником магазина.