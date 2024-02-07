Икеа представила ИИ-помощника, но пользователи сомневаются в его эффективности

ИИ-помощник не оправдал ожидания в интерьерном дизайне. Запрос на идеи хранения для небольшой гостиной/спальни привел к рекомендации посетить сайт Икеа, а запросы о хранении в ванной также были направлены на веб-ресурсы.

Однако, система успешно справилась с запросом о внешнем виде полки Kallax в домашней обстановке и предоставила изображение, созданное с использованием интегрированного генератора изображений DALL-E 3.

Важной проблемой оказалась длительная задержка в ответе на запрос о наличии товара в магазине в Бруклине, в то время как посещение веб-сайта позволило быстро получить необходимую информацию.