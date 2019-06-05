IKEA создала роботизированную мебель для маленьких квартир

Известная шведская компания IKEA представила интересную разработку для малогабаритных квартир. Роботизированная мебельная система Rognan создана при сотрудничестве со стартапом Ori Living.

Rognan представляет собой многофункциональный шкаф с диваном, из которого может выдвигаться кропать и стол для компьютера. Также сам шкаф может менять своё положение в комнате «лёгким движением руки». Всё управление производится с помощью сенсорной панели с тремя кнопками.

Для Rognan требуется около 10 квадратных метров или 3*3,5 метра. Продажи должны начаться летом 2020 года. Цена пока не уточняется.