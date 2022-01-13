IKEA запустила продажу необычных товаров, напечатанных на 3D-принтере

Так, например, IKEA представила свою первую коллекцию уникальных товаров, напечатанных на 3D-принтере. Называется она Flamträd, а её отличительной особенностью является то, что модели, представленные в ней, было бы невозможно создать без 3D-печати.

В Flamträd представлены фигуры позирующих рук, лиц и голов. Они напечатаны с использованием технологии SLS, позволяющей совершать ещё более «ювелирные» операции.