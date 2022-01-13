IKEA запустила продажу необычных товаров, напечатанных на 3D-принтере

Наука и технологии
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IKEA запустила продажу необычных товаров, напечатанных на 3D-принтереВыглядит впечатляюще
3D-печать — не то чтобы что-то новое. Первые принтеры с возможностью печатать объёмные фигуры стали доступны обычным покупателям ещё около 10 лет назад. Но лишь сейчас всё больше крупных игроков начинают внедрять технологию в собственное производство.
Так, например, IKEA представила свою первую коллекцию уникальных товаров, напечатанных на 3D-принтере. Называется она Flamträd, а её отличительной особенностью является то, что модели, представленные в ней, было бы невозможно создать без 3D-печати.
В Flamträd представлены фигуры позирующих рук, лиц и голов. Они напечатаны с использованием технологии SLS, позволяющей совершать ещё более «ювелирные» операции.
На данный момент модели могут купить лишь жители Германии. Но, скорее всего, в будущем они также будут доступны и в других странах.
Источник: Gizmodo