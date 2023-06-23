«Их можно сбить бутылкой пива»: эксперт рассказал об уязвимости некоторых дронов

Об этом рассказал эксперт в области беспилотных аппаратов, Денис Федутинов. По его словам, в зонах проведения военных операций широко применяются небольшие гражданские дроны, которые могут нести осколочные гранаты и использоваться в качестве ударных беспилотников или дронов-камикадзе.

Повредить такой аппарат вручную возможно при определённых обстоятельствах, например, сломав один из его вентиляторов. В таком случае, дрон упадёт на землю.

Однако эксперт подчеркнул, что для обычного человека без специального оборудования это всегда будет случайностью, и необходимо соблюсти ряд условий для успешного сбития дрона.

Федутинов также отметил, что для сбивания небольших беспилотников, таких как тот, который был сбит жителем Забайкальского края пакетом с продуктами, можно использовать менее увесистые предметы, например, бутылку, камень или палку.

При этом дрон должен находиться на малой высоте и двигаться медленно либо вовсе зависнуть в зоне досягаемости человека.