Их не сбить: эксперт объяснил, какие российские ракеты — настоящий кошмар для ВСУ

Их не сбить: эксперт объяснил, какие российские ракеты — настоящий кошмар для ВСУЭто комплекс «Искандер-М»
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, какое оружие — настоящий кошмар для ВСУ. По словам эксперта, это оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М».
Как отметил Дандыкин, «Искандер-М» — главный оперативно-тактический ракетный комплекс сухопутных войск России в настоящее время. Особенность комплекса в том, что система может стрелять двумя ракетами — как крылатой, так и баллистической. И эти ракеты признаны несбиваемыми в силу автоматического изменения траектории полёта.
Дальность полёта ракет «Искандера» — порядка 500 км, за счёт этих характеристик ОТРК «Искандер-М» — настоящий кошмар для украинской армии.
Этот оперативно-тактический ракетный комплекс очень хорошо себя проявил во время специальной военной операции. Его фишка заключается в том, что на вооружении машины [стоят] две ракеты. Он может стрелять как крылатой, так и баллистической ракетой в силу тех задач, которые будут поставлены.