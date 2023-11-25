Их не сбить: эксперт объяснил, какие российские ракеты — настоящий кошмар для ВСУ

Как отметил Дандыкин, «Искандер-М» — главный оперативно-тактический ракетный комплекс сухопутных войск России в настоящее время. Особенность комплекса в том, что система может стрелять двумя ракетами — как крылатой, так и баллистической. И эти ракеты признаны несбиваемыми в силу автоматического изменения траектории полёта.

Дальность полёта ракет «Искандера» — порядка 500 км, за счёт этих характеристик ОТРК «Искандер-М» — настоящий кошмар для украинской армии.