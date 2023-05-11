Икота оказалась неочевидным признаком инсульта

По его словам, непрерывная икота может быть признаком серьёзного нарушения кровообращения в мозге. Выступая в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1», Агапкин подчеркнул, что хоть икота обычно и не ассоциируется с инсультом, она может быть свидетельством нарушения кровоснабжения в основной части мозга.

«Непрекращающаяся икота может быть одним из признаков инсульта, вызванного нарушением кровоснабжения ствола головного мозга», — пояснил врач.

Отметим, что ранее Агапкин также давал советы о том, как предотвратить инсульт. Один из его советов — регулярно употреблять клюкву, ягоду, богатую медью и марганцем.

По его словам, марганец помогает снизить уровень «плохого» холестерина, а медь укрепляет соединительную ткань и борется с воспалениями.