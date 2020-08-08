Икоту назвали одним из симптомов COVID-19

Сейчас же, согласно опубликованному в журнале The American Journal of Emergency Medicine отчету, выявлен очередной необычный симптом болезни. На этот раз речь о постоянной икоте. Данное предположение основано на течении болезни 62-летнего пациента, который помимо коронавируса имел сахарный диабет, гипертонию и ишемическую болезнь сердца. Сообщается, что мужчина обратился к специалистам поскольку возникшая четыре дня назад икота не прекращалась.

Стоит отметить, что из типичных симптомов коронавируса врачи смогли обнаружить у больного лишь температуру 37,3. Мужчина прошел тест на COVID-19, который выдал положительный результат, тогда как рентген грудной клетки выявил затемнения в легких.