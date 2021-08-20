Ил-76 превратят в носитель роя ударных и разведывательных беспилотников

По словам генерального директора предприятия Сергея Богатикова, свежий комплекс будет включать ударные и разведывательные аппараты, пишет РИА Новости. Вместе с тем в его состав войдут и беспилотники для радиоэлектронной борьбы — их будут запускать непосредственно с самолёта-носителя.

Отдельно стоит отметить, что беспилотники также будут использоваться и не недавно анонсированном однодвигательном истребителе 5-го поколения Checkmate.

Напомним, что ранее сообщалось о возможных планах Минобороны России по старту подготовки специалистов по беспилотной авиации уже в 2022 году.