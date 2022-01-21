Илон Маск анонсировал испытания мозговых имплантов на людях

Это говорит о том, что в Neuralink готовятся к испытаниям имплантов непосредственно на людях. Мозговые импланты, или инвазивные нейроинтерфейсы, — чипы, позволяющие обмениваться информацией между мозгом и внешним устройством. Как бы фантастично это ни звучало, но, согласно концепции, нейроинтерфейсы позволяют управлять объектами силой мысли.

Также в описании вакансии сказано, что директор по клиническим испытаниям должен будет тесно сотрудничать с некоторыми из самых передовых врачей и ведущих инженеров.

Когда именно должны стартовать клинические испытания мозговых имплантов на людях, не уточняется.