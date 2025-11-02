Наука и технологии
Опубликовано 02 ноября 2025, 12:45
1 мин.

Илон Маск анонсировал обновление нейрочипа у первого пациента Neuralink

Или ему вживят второй имплантат
Илон Маск в соцсети Х анонсировал обновление функционала нейроинтерфейса, который получил первый пациент Neuralink. Маск намекнул на «обновление» для Ноланда Арбо, их первого испытуемого, которое позволит ему выполнять ещеё более сложные задачи, используя только свой разум.
Илон Маск анонсировал обновление нейрочипа у первого пациента Neuralink

© Neuralink

Комментарии Маска последовали за публикацией X, в которой рассказывалось о прогрессе Арбо после установки имплантата. После вживления чипа Арбо буквально начал жить заново, по его словам, увлёкся играми, посещает занятия и работает спикером.

В ответ Маск предположил, что Арбо может стать первым клиентом Neuralink, который получит «большой апгрейд» или второй имплантат, что ещё больше расширит его возможности.

Сам Арбо рассказал о своей жизни с имплантатом, названным Eve. Он отметил, что его непосредственное участие в Neuralink уменьшилось по мере того, как всё больше участников присоединяются к испытаниям на людях. Несмотря на недавнюю проблему с пролежнями, он сохраняет позитивный настрой и намекнул на «важные новости» для своего двухлетнего обновления, запланированного на начало 2026 года.

«Ноланд может стать первым, кто получит обновлённую версию Neuralink и/или двойной имплантат Neuralink для дальнейшего расширения своих способностей. Пройдёт совсем немного времени, и обладатель Neuralink сможет превзойти большинство, а со временем и всех людей в видеоиграх, требующих быстрой реакции», — подчеркнул Маск.

Источник:Teslarati
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Neuralink
,
#чип
,
#медицина
,
#Мозг