Илон Маск анонсировал обновление нейрочипа у первого пациента Neuralink

Комментарии Маска последовали за публикацией X, в которой рассказывалось о прогрессе Арбо после установки имплантата. После вживления чипа Арбо буквально начал жить заново, по его словам, увлёкся играми, посещает занятия и работает спикером.

В ответ Маск предположил, что Арбо может стать первым клиентом Neuralink, который получит «большой апгрейд» или второй имплантат, что ещё больше расширит его возможности.

Сам Арбо рассказал о своей жизни с имплантатом, названным Eve. Он отметил, что его непосредственное участие в Neuralink уменьшилось по мере того, как всё больше участников присоединяются к испытаниям на людях. Несмотря на недавнюю проблему с пролежнями, он сохраняет позитивный настрой и намекнул на «важные новости» для своего двухлетнего обновления, запланированного на начало 2026 года.

«Ноланд может стать первым, кто получит обновлённую версию Neuralink и/или двойной имплантат Neuralink для дальнейшего расширения своих способностей. Пройдёт совсем немного времени, и обладатель Neuralink сможет превзойти большинство, а со временем и всех людей в видеоиграх, требующих быстрой реакции», — подчеркнул Маск.