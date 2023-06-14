Илон Маск больше не гендиректор Twitter. Новая глава соцсети написала сотрудникам первое письмо

Она направила сотрудникам соцсети первое письмо на этой должности. В письме чётко обозначено, что Яккарино продолжит политику Маска в превращении Twitter в «цифровую городскую площадку». Также она дала понять, что соцсеть ждут серьёзные преобразования как на уровне информационного ресурса, который должен стать «самым точным и оперативным источником информации в мире», так и на уровне рекламы: задача нового CEO — вернуть прежние доходы от рекламы, которые рухнули после приобретения Twitter Маском.

В письме также сказано, что Яккарино будет делать новую площадку — «Twitter 2.0» — к чему и призвала сотрудников.

«Twitter ставит перед собой задачу стать самым точным источником информации в режиме реального времени и глобальной городской площадью для общения. Мы на пороге того, чтобы войти в историю, и это не пустое обещание. Это НАША реальность. Ответственность за успех Twitter 2.0 лежит на нас», — подчеркнула новая глава Twitter.