Илон Маск будет продавать роботов Optimus за $10 тысяч

Опубликовано 26 июня 2024, 17:15
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Илон Маск будет продавать роботов Optimus за $10 тысячИх будут тысячи
Илон Маск выступил на собрании акционеров Tesla и рассказал, сколько будут стоить обновлённые роботы-гуманоиды Optimus.
© Tesla
По словам Маска, Tesla стремится к экономически выгодному и оправданному производству человекоподобных роботов, поэтому планируется массовое производство. Себестоимость производства должна составить порядка $10 тысяч. Продавать роботов Маск планирует по цене $10-$20 тысяч. Сначала машины будут доступны для лизинга, а позже начнутся массовые продажи.
При этом Tesla планирует буквально «набить» роботами Optimus свои заводы. Маск отметил, что от тысячи до нескольких тысяч роботов будут работать на заводах Tesla уже в следующем году.