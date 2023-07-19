Илон Маск добавит в Twitter возможность публикации книг и статей

Она позволит пользователям публиковать на платформе большие статьи и даже книги. Функция под названием «Статьи» будет предоставлять возможность размещать длинные и сложные тексты с использованием медиасредств.

В результате, пользователи смогут делиться гораздо более обширными идеями и материалами прямо в своих Twitter-аккаунтах.

Отметим, что нечто подобное уже доступно некоторым подписчикам Twitter Blue, которые могут публиковать твиты длиной до 10 тыс символов, превышая стандартное ограничение в 280 символов.

Однако «Статьи» позволят ещё больше расширить границы самовыражения пользователей. И не то чтобы это прям плохо.