Илон Маск добавлял петарды в сигареты одного из отчимов

Илон Маск добавлял петарды в сигареты одного из отчимовОчень напоминает одну из серий Ералаша
Илон Маск, а также его братья и сёстры настолько не одобряли отношения своей матери Мэй Маск с одним из её бойфрендов, что решили применить нестандартные методы протеста.
Согласно новой биографии Илона Маска, написанной Уолтером Айзексоном, дети вставляли петарды в сигареты этого мужчины. Когда тот зажигал сигарету, она взрывалась.
Мужчина, с которым встречалась Мэй Маск после развода с первым мужем Эрролом Маском, был обвинён в жестоком обращении. Он даже сделал Мэй предложение, но вскоре после этого завёл ребёнка от другой женщины. Эта женщина была знакомой Мэй, с которой она работала моделью.
Биография также рассказывает о напряжённых отношениях между родителями Илона Маска. Эррол и Мэй Маск были женаты девять лет и развелись, когда Илону было всего восемь лет.
Бывшая девушка Илона Маска, Граймс, заявила, что Илон ассоциирует любовь с жестокостью, и это частично вина его отца.