Илон Маск добавлял петарды в сигареты одного из отчимов

Согласно новой биографии Илона Маска, написанной Уолтером Айзексоном, дети вставляли петарды в сигареты этого мужчины. Когда тот зажигал сигарету, она взрывалась.

Мужчина, с которым встречалась Мэй Маск после развода с первым мужем Эрролом Маском, был обвинён в жестоком обращении. Он даже сделал Мэй предложение, но вскоре после этого завёл ребёнка от другой женщины. Эта женщина была знакомой Мэй, с которой она работала моделью.

Биография также рассказывает о напряжённых отношениях между родителями Илона Маска. Эррол и Мэй Маск были женаты девять лет и развелись, когда Илону было всего восемь лет.

Бывшая девушка Илона Маска, Граймс, заявила, что Илон ассоциирует любовь с жестокостью, и это частично вина его отца.