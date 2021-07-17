Илон Маск допустил провал электропикапа Cybertruck

“Честно говоря, всегда есть шанс, что Cybertruck провалится, потому что он абсолютно не похож на все остальное. Мне все равно. Мне он очень нравится, даже если другим нет. Другие пикапы выглядят как под копирку, а Cybertruck выглядит так, как будто бы его сделали инопланетяне из будущего”, — сообщил Маск своим подписчикам в социальной сети Twitter.

Помимо прочего он поделился, что начиная с момента презентации Cybertruck внешность электрокара осталась почти той же. Так, по его словам, машина будет лишена дверных ручек — она будет распознавать владельца и самостоятельно открывать дверь.