Илон Маск допустил провал электропикапа Cybertruck

Наука и технологии
Сегодня в 09:55
Илон Маск допустил провал электропикапа CybertruckИ ему на это все равно
Генеральный директор Tesla Илон Маска предположил, что футуристичный элетропикап Cybertruck может провалиться и признался, как он к этому относится.
“Честно говоря, всегда есть шанс, что Cybertruck провалится, потому что он абсолютно не похож на все остальное. Мне все равно. Мне он очень нравится, даже если другим нет. Другие пикапы выглядят как под копирку, а Cybertruck выглядит так, как будто бы его сделали инопланетяне из будущего”, — сообщил Маск своим подписчикам в социальной сети Twitter.
Помимо прочего он поделился, что начиная с момента презентации Cybertruck внешность электрокара осталась почти той же. Так, по его словам, машина будет лишена дверных ручек — она будет распознавать владельца и самостоятельно открывать дверь.