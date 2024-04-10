Илон Маск: ИИ станет умнее любого человека уже в конце 2025 года

На этот раз он предсказывает, что ИИ превзойдет по интеллектуальным возможностям любого человека уже к концу 2025 года.

Во время интервью с управляющим хедж-фондом Николаем Тангеном, транслировавшегося на платформе X, Маск выразил уверенность в стремительном прогрессе ИИ.

Описывая искусственный интеллект как самую быстроразвивающуюся технологию, Маск обратил внимание на то, что мощность специализированных компьютеров удваивается каждые 6-9 месяцев.

Впрочем, бизнесмен признал, что пока недостаток специализированных ИИ-чипов и вопросы электроснабжения тормозят прогресс. «Надеюсь, в ближайшие пару лет эти проблемы решатся», — добавил он.

Эксперты отрасли не столь однозначны в оценках. Грейди Буч, известный критик ажиотажа вокруг ИИ, напоминает, что Маск уже неоднократно ошибался в своих предсказаниях относительно технологий.

Буч также считает, что сравнивать интеллект машины и человека пока неуместно, поскольку нет четкого определения, что же такое искусственный интеллект.