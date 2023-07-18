Илон Маск: ИИ свергнет коммунистов и захватит власть в Китае

Миллиардер предупредил местные власти о возможной угрозе, которую может представлять развитие «цифрового суперинтеллекта». По словам Маска, такой ИИ может стать инструментом узурпации власти китайской компартии и захвата контроля над страной.

После своей майской поездки в Китай, Маск провёл время с высшим руководством страны и обсудил с ними потенциальную опасность развития искусственного интеллекта.

Отметим, что в последние месяцы интерес к технологиям искусственного интеллекта становится всё более явным по всему миру. На фоне этого предприниматель в очередной раз подчеркнул важность регулирования данной области.

Он также выразил желание создать совместную международную структуру для контроля развития ИИ, однако признал, что в Китае есть определённое недоверие к США в этом вопросе.