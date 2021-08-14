Илон Маск хочет открыть первый европейский завод Тесла в октябре

Судя по всему, Маск даже прибегнул к помощи кандидата на пост главы немецкого правительства Армина Лашета, который отшучивался фразами о том, что легче сделать новое открытие, чем сдвинуть с места бюрократическую машину Германии. И тот факт, что одобрения властей ещё нет, не исключает перенесения открытия завода на следующий год.

Отмечается, что на этом заводе на конвейер должны поставить электромобили Tesla Model Y, что, по мнению экспертов, понизит их стоимость для европейского покупателя.