Илон Маск критически оценил закрытость iOS и AppStore

Наука и технологии
Сегодня в 18:02
Илон Маск критически оценил закрытость iOS и AppStoreИ поругал Apple за чрезмерное использование кобальта
Вчера, 26 июля, глава компании Tesla, Илон Маск, провёл телефонный разговор с изданием CNBC. Разговор был посвящён доходам компании за отчётный период, но Маск дважды достаточно жёстко раскритиковал Apple за её политику в отношении мобильной операционной системы iOS и сервиса приложений AppStore, а также за использование Apple в большом количестве кобальта.
Илон подчеркнул, что ему непонятна политика производителя смартфонов в отношении установки приложений и открытости сервиса. А также, что у Apple часто возникали проблемы с этикой, потому что на кобальтовых рудниках работают дети. К тому же обилие этого минерала опасно для окружающей среды.
Также Маск сравнил использование кобальта Tesla и Apple. По словам Маска, его компания использует 2% кобальта, если использование Apple принимать за 100%.