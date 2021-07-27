Илон Маск критически оценил закрытость iOS и AppStore

Илон подчеркнул, что ему непонятна политика производителя смартфонов в отношении установки приложений и открытости сервиса. А также, что у Apple часто возникали проблемы с этикой, потому что на кобальтовых рудниках работают дети. К тому же обилие этого минерала опасно для окружающей среды.

Также Маск сравнил использование кобальта Tesla и Apple. По словам Маска, его компания использует 2% кобальта, если использование Apple принимать за 100%.