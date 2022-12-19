Илон Маск может покинуть пост главы Twitter из-за опубликованного в соцсети опроса

Около 11 часов назад предприниматель опубликовал в своём аккаунте твит, к которому прикрепил соответствующий опрос. Вопрос, стоящий во главе него, звучит следующим образом: «Должен ли я уйти с позиции главы Twitter? Я буду придерживаться результатов опроса».

На момент написания материала, до окончания голосования оставалось 33 минуты. При этом «за» отстранение Маска проголосовало 57,5% опрошенных: