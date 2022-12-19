Наука и технологии
13:54, 19 декабря 2022
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Илон Маск может покинуть пост главы Twitter из-за опубликованного в соцсети опроса

Вряд ли он ожидал такого исхода

Прямо сейчас в Twitter идёт голосование, которое по итогу решит — останется Илон Маск у руля соцсети или нет.

Илон Маск может покинуть пост главы Twitter из-за опубликованного в соцсети опроса

Фото: The Business Standard

Около 11 часов назад предприниматель опубликовал в своём аккаунте твит, к которому прикрепил соответствующий опрос. Вопрос, стоящий во главе него, звучит следующим образом: «Должен ли я уйти с позиции главы Twitter? Я буду придерживаться результатов опроса».

На момент написания материала, до окончания голосования оставалось 33 минуты. При этом «за» отстранение Маска проголосовало 57,5% опрошенных:

Илон Маск может покинуть пост главы Twitter из-за опубликованного в соцсети опроса

Напомним, что накануне в Сети появилась информация о запрете публикации в Twitter ссылок на конкурирующие соцсети. Если пользователь попробует поделиться ими и будет признан «злостным нарушителем», то его аккаунт заблокируют.

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