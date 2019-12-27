Илон Маск набрал кредитов в Китае для развития Tesla

”Дочернее предприятие Tesla 18 декабря 2019 года заключило с синдикатом кредитных организаций в Китае соглашение об открытии на фиксированный срок кредитной линии в размере 9 млрд юаней и беззалоговой кредитной линии на сумму до 2,25 млрд юаней. В обоих случаях заемные средства будут использоваться для финансирования мегафабрики в Шанхае”, — уточнил главный финансовый директор Tesla Закарием Кирхорном в подписанном им же уведомлении.

Напомним, что чуть ранее Tesla уже брала совместный годовой кредит в 3,5 млрд долларов у этой же группы китайских банков. Данный займ производитель электромобилей должен будет погасить до 4 марта 2020 года.