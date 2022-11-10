Илон Маск начал опрашивать мнение пользователей Twitter об изменениях в соцсети

В своём профиле он опубликовал опрос, с возможностью дать закрытый, однозначный ответ — «да» и «нет». Вопрос сформулирован так: «Вы видите намного меньше ботов, мошенничества или спама?».

Положительный ответ дали 52,6% участников опроса, отрицательно ответили 47,4%. В течение часа после запуска опроса в нём приняли участие 500 тысяч человек.

Ранее Маск предупредил, что в Twitter вскоре появится «много глупостей». Он сообщил, что компания под его руководством будет «сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает».