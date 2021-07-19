Илон Маск начал продавать автопилот по подписке

Наука и технологии
Сегодня в 08:32
Илон Маск начал продавать автопилот по подпискеРаньше оплата была исключительно единовременной
То, что продвинутый автопилот для автомобилей Tesla отдаётся за отдельную плату — это широко известный факт. Цена вопроса составляла около 10 тыс долларов (740 тыс рублей). Но сейчас появилась информация о новом методе распространения новаторской функции.
Речь идёт о подписочной модели, в рамках которой владельцы электромобилей Tesla будут платить 199 долларов (14,7 тыс рублей) в месяц. При этом автопроизводитель даст доступ именно к пакету Full Self-Driving, пишет The Verge.
Отметим, что на сегодняшний день в рамках подписки пользователи получают: навигацию на автопилоте, автоматическую смену полосы движения, автоматическую парковка, вызов авто с парковки, автономное компьютерное управление всеми модулями электромобиля и распознавание светофора вместе со знаком STOP.