Илон Маск начал продавать автопилот по подписке

Речь идёт о подписочной модели, в рамках которой владельцы электромобилей Tesla будут платить 199 долларов (14,7 тыс рублей) в месяц. При этом автопроизводитель даст доступ именно к пакету Full Self-Driving, пишет The Verge.

Отметим, что на сегодняшний день в рамках подписки пользователи получают: навигацию на автопилоте, автоматическую смену полосы движения, автоматическую парковка, вызов авто с парковки, автономное компьютерное управление всеми модулями электромобиля и распознавание светофора вместе со знаком STOP.