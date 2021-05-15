Илон Маск начал развивать мемную криптовалюту Dogecoin

На данный момент миллиардер помогает улучшить эффективность проведения транзакций, говорится в его сообщении. Стоит, правда, отметить, что неделю назад именно Маск согласился с утверждением, что Dogecoin это разводка. Произошло это во время появления бизнесмена на шоу Saturday Night Live.

Напомним, что накануне Tesla и её глава заявили о временном отказе от принятия биткоина для оплаты электромобилей компании. Связано это с тем, что главная электронная валюта, якобы, «потребляет грязную энергию». Разумеется, после этого курс биткоина просел. Более чем на 14%.