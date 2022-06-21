Илон Маск начал сокращать сотрудников Tesla из-за его оценок будущего США

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Илон Маск начал сокращать сотрудников Tesla из-за его оценок будущего СШАДолжен уволить 10% сотрудников
Глава компании Tesla Илон Маск подтвердил увольнения сотрудников и сокращение штата на 10%. Причина заключается в критичном отношении Маска к будущему американской экономики.
Об этом предприниматель рассказал в ходе видео-конференции в Катаре. Он отметил, что на данный момент увольнения достигли 3-3,5%. По словам главы Tesla, это временная мера. После стабилизации экономической ситуации в США штат вернётся к прежней численности.
Кроме того, речь шла об увольнении только сотрудников с фиксированной оплатой труда, но, по информации различных источников, увольнения коснулись и работников с почасовой оплатой. Причём в будущем именно таким сотрудникам будет отдаваться предпочтение.
«Tesla сокращает наёмный персонал примерно на 10% в течение следующих трёх месяцев или около того… Мы очень быстро росли в плане заработной платы, а в некоторых областях росли даже слишком быстро», — отметил Маск во время видео-конференции.