Илон Маск начнёт лично проверять, кого нанимают в Tesla

Илон Маск начнёт лично проверять, кого нанимают в TeslaОб этом он сообщил в электронном письме
Илон Маск разослал электронное письмо сотрудникам всех уровней с информацией, что на вице-президентов Tesla возлагается ответственность за обязательное согласование с главой компании любого потенциального сотрудника.
Поэтому Маск потребовал предоставлять ему еженедельные списки кандидатов на найм в каждый отдел. Как отмечается, Маск, вероятно, хочет лучше понимать текущий процесс найма в Tesla.
Это косвенно подтверждается и мнением сотрудников по поводу новых требований. Многие из работников Tesla считают, что их гендиректор намерен снова всерьёз вернуться в отрасль разработки электромобилей после длительного отвлечения внимания на Twitter.
При этом в Tesla никаких комментариев не дали.
«Никто не может присоединиться к Tesla, даже в качестве подрядчика, пока вы не получите моё согласие по электронной почте», — сказано в письме Илона Маска сотрудникам.