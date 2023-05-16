Илон Маск начнёт лично проверять, кого нанимают в Tesla

Поэтому Маск потребовал предоставлять ему еженедельные списки кандидатов на найм в каждый отдел. Как отмечается, Маск, вероятно, хочет лучше понимать текущий процесс найма в Tesla.

Это косвенно подтверждается и мнением сотрудников по поводу новых требований. Многие из работников Tesla считают, что их гендиректор намерен снова всерьёз вернуться в отрасль разработки электромобилей после длительного отвлечения внимания на Twitter.

При этом в Tesla никаких комментариев не дали.

«Никто не может присоединиться к Tesla, даже в качестве подрядчика, пока вы не получите моё согласие по электронной почте», — сказано в письме Илона Маска сотрудникам.