Илон Маск начнёт публиковать в своей соцсети рекламу малого и среднего бизнеса

После того, как вслед за крупными компаниями бойкот соцсети Х объявили и маркетинговые агентства, Маск заявил, что платформа начнёт публиковать рекламу малого и среднего бизнеса.

«Малый и средний бизнес — это очень важный двигатель, который мы определённо недооценивали в течение длительного времени. Это всегда было частью плана, а теперь мы пойдём ещё дальше», — завил предприниматель.