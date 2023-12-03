Илон Маск начнёт публиковать в своей соцсети рекламу малого и среднего бизнеса

00:00, 03 декабря 2023
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Илон Маск начнёт публиковать в своей соцсети рекламу малого и среднего бизнесаПосле ухода крупных рекламодателей и агентств
Илон Маск не только послал «на три буквы» крупных рекламодателей вроде Apple, Microsoft или Disney. Но решил осваивать новые рекламные горизонты.
© Ferra.ru
После того, как вслед за крупными компаниями бойкот соцсети Х объявили и маркетинговые агентства, Маск заявил, что платформа начнёт публиковать рекламу малого и среднего бизнеса.
«Малый и средний бизнес — это очень важный двигатель, который мы определённо недооценивали в течение длительного времени. Это всегда было частью плана, а теперь мы пойдём ещё дальше», — завил предприниматель.
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