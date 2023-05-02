Илон Маск начнёт зарабатывать на украинцах: льготный период терминалов Starlink закончился

Илон Маск начнёт зарабатывать на украинцах: льготный период терминалов Starlink закончилсяНалогом будут облагаться даже некоторые бесплатные товары
Государственная таможенная служба Украины сообщила об окончании льготного периода на ввоз генераторов и терминалов спутниковой системы Starlink с 1 мая.
Под налогообложение подпали электрогенераторные установки, отдельные трансформаторы и части к ним, отдельные аккумуляторы, в том числе сепараторы для них, системы для обеспечения спутникового доступа в Интернет посредством инфраструктуры Starlink.
Кроме того, налогами теперь будут облагаться товары, бесплатно предоставленные Энергетическим сообществом в качестве помощи для восстановления и ремонта инфраструктуры электроэнергетических предприятий.
«С 1 мая на Украине закончилось действие налоговых льгот по ввозу генераторов и терминалов Starlink. Будет начисляться НДС и ввозная пошлина для ввоза в страну товаров, импортируемых предприятиями или гражданами и перемещаемых (пересылаемых) на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях», — сказано в материале издания РБК-Украина.