Илон Маск начнёт зарабатывать на украинцах: льготный период терминалов Starlink закончился

Под налогообложение подпали электрогенераторные установки, отдельные трансформаторы и части к ним, отдельные аккумуляторы, в том числе сепараторы для них, системы для обеспечения спутникового доступа в Интернет посредством инфраструктуры Starlink.

Кроме того, налогами теперь будут облагаться товары, бесплатно предоставленные Энергетическим сообществом в качестве помощи для восстановления и ремонта инфраструктуры электроэнергетических предприятий.

«С 1 мая на Украине закончилось действие налоговых льгот по ввозу генераторов и терминалов Starlink. Будет начисляться НДС и ввозная пошлина для ввоза в страну товаров, импортируемых предприятиями или гражданами и перемещаемых (пересылаемых) на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях», — сказано в материале издания РБК-Украина.