Илон Маск написал сообщение, из-за которого начали появляться криптомонеты-мемы

На этот раз бизнесмен в своём сообщении задал абстрактный вопрос: «встретили meta* metameme?». О чём конкретно пост он не пояснил.

Но это сообщение вызвало шквальный рост монет-мемов, иными словами различных концепций и даже философий блокчейна, авторы которых потенциально хотели бы развить полезность и следующую из этого выгоду за счёт влияния Маска. Пост уже набрал 4,6 млн просмотров и 6200 комментариев.

Пользователи связали пост Маска с компанией Meta*. Появится ли вслед за этим одноимённая криптовалюта компании, неизвестно. Но благодаря Маску в своё время таким образом возникли и развились мем-монеты Dogecoin (DOGE), сиба-ину (SHIB) и другие.

Причём эта тенденция имеет реальную практическую составляющую: мемы могут предложить криптовалютной экосистеме различные инновационные решения. Так, Сиба-ину — лидер в этом отношении, так как монета смогла запустить протокол Shibarium Layer-2 для масштабирования Ethereum (ETH). А Floki и BabyDoge запустили систему токенизации и даже генератор текста в изображение.

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