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Илон Маск напомнил об опасности искусственного интеллекта для человечества
А также спрогнозировал, как изменится мир из-за его развития
Илон Маск в очередной раз напомнил об опасности искусственного интеллекта для человечества. При этом, согласно данным авторитетных источников, больше всего его беспокоит проект DeepMind, разработку которого курирует Google.
Так, если верить американскому изданию Buisness Insider, Илон Маск чувствует опасность в разработках DeepMind не в последнюю очередь из-за того, что Google прямо сейчас в его рамках создает Neural Turing Machine - группу нейросетей, которые обладают потенциалом современных суперкомпьютеров.
Также глава Tesla и SapceX заявляет, что первоначально, в результате развития искусственного интеллекта, все станет нестабильным или странным. Ученые перестанут понимать предложения, выдвигаемые ИИ, так как он не остановится на уровне человеческого интеллекта - вместо этого оно продолжит свое развитие, в том числе за счет изучения тех областей, в которые люди пока что даже не пытаются лезть.