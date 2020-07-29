Илон Маск напомнил об опасности искусственного интеллекта для человечества

Так, если верить американскому изданию Buisness Insider, Илон Маск чувствует опасность в разработках DeepMind не в последнюю очередь из-за того, что Google прямо сейчас в его рамках создает Neural Turing Machine - группу нейросетей, которые обладают потенциалом современных суперкомпьютеров.

Также глава Tesla и SapceX заявляет, что первоначально, в результате развития искусственного интеллекта, все станет нестабильным или странным. Ученые перестанут понимать предложения, выдвигаемые ИИ, так как он не остановится на уровне человеческого интеллекта - вместо этого оно продолжит свое развитие, в том числе за счет изучения тех областей, в которые люди пока что даже не пытаются лезть.