Илон Маск нашёл способ обойти запрет на работу соцсети Х в Бразилии

Опубликовано 20 сентября 2024, 02:151 мин.
Илон Маск нашёл способ обойти запрет на работу соцсети Х в БразилииПри этом выполняет требования суда
После судебного запрета, наложенного Верховным судом Бразилии на работу соцсети Х, ресурс снова стал доступен местным пользователям.
Как сообщает Reuters, соцсеть Илона Маска снова стала работать благодаря обновлению плагинов через облачные сервисы, в частности, таки услуги соцсети оказала платформа Cloudflare. Однако, какое число пользователей получило возможность использовать соцсеть, неизвестно.
При этом формально соцсеть выполняет требования суда, поскольку на основании предписаний блокирует целевые аккаунты, в основном это блогеры и активные пользователи YouTube.