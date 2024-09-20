Илон Маск нашёл способ обойти запрет на работу соцсети Х в Бразилии

Как сообщает Reuters, соцсеть Илона Маска снова стала работать благодаря обновлению плагинов через облачные сервисы, в частности, таки услуги соцсети оказала платформа Cloudflare. Однако, какое число пользователей получило возможность использовать соцсеть, неизвестно.

При этом формально соцсеть выполняет требования суда, поскольку на основании предписаний блокирует целевые аккаунты, в основном это блогеры и активные пользователи YouTube.