Илон Маск научил свои автомобили самостоятельно определять степень износа шин

Tesla не давала официального анонса, эту функцию обнаружили сами владельцы. Она может показать, не слишком ли мала глубина протектора. Кроме этого, автомобиль может определять неравномерность изношенности шин.



При обнаружении системой автомобиля нарушений целостности колес, появляется предупреждающее сообщение, которое информирует водителя о том, что глубина протектора шины слишком мала, и водителю рекомендуется “проверить и отрегулировать шину”.



Пока нет информации о том, как именно Tesla смогла реализовать эту функцию. Один из вариантов гласит, что это выясняется путем сравнения количества оборотов шин. При изнашивании протекторов шин, диаметр колеса становится меньше, что выливается в меньшее количество оборотов по сравнению с новой шиной на той же скорости. Благодаря этому же методу, если количество оборотов одной шины больше, чем у трёх остальных, можно понять, что износ неравномерный.