Илон Маск назвал Байдена марионеткой настоящего правителя США

По словам Маска, реальная власть находится в руках человека, управляющего телесуфлёром Байдена.

Маск сделал это заявление в ответ на иронические слова Боба Маккобба, представителя республиканской партии США, который утверждал, что Байден «абсолютно некомпетентен» и его следует придать импичменту.

Данный комментарий появился на фоне растущих обсуждений в Конгрессе США о возможности начала соответствующей процедуры.

В июне 2023 года член палаты представителей Лорен Боберт уже высказывалась в пользу импичмента Байдена, обвиняя его в неспособности выполнять обязанности по охране границ страны.