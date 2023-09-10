Илон Маск назвал Байдена марионеткой настоящего правителя США

Илон Маск назвал Байдена марионеткой настоящего правителя СШАТо ли в шутку, то ли всерьёз
В откровенном комментарии на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter), американский предприниматель и миллиардер Илон Маск выразил сомнения в том, что действующий президент США Джо Байден является настоящим лидером страны.
По словам Маска, реальная власть находится в руках человека, управляющего телесуфлёром Байдена.
Маск сделал это заявление в ответ на иронические слова Боба Маккобба, представителя республиканской партии США, который утверждал, что Байден «абсолютно некомпетентен» и его следует придать импичменту.
Данный комментарий появился на фоне растущих обсуждений в Конгрессе США о возможности начала соответствующей процедуры.
В июне 2023 года член палаты представителей Лорен Боберт уже высказывалась в пользу импичмента Байдена, обвиняя его в неспособности выполнять обязанности по охране границ страны.