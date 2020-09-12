Илон Маск назвал дату анонса множества "волнующих" новинок от Tesla

Изначально предполагалось, что мероприятие подарит нас лишь аккумуляторную батарею с ценой в 100 долларов за 1 кВтч емкости — с ее помощью электромобили должны будут стать еще более дешевыми и доступными. Но Илон Маск решил удивить пользователей, заявив об анонсе сразу нескольких интересных и “волнующих” новинок 22 сентября текущего года.

К сожалению, на данный момент нет никакой более-менее точной информации, что же такого необычного нас ждет на грядущей презентации. Есть предположения, что Tesla анонсирует новую версию Tesla Model S — Model S Plaid — отличительной особенностью которой станет как раз-таки новый аккумулятор. Так это или нет — узнаем уже совсем скоро, так как мероприятие уже не за горами.