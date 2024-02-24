Илон Маск назвал Gemini от Google «расистским и антицивилизационным» ИИ

Опубликовано 24 февраля 2024, 22:31
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Илон Маск назвал Gemini от Google «расистским и антицивилизационным» ИИИз-за зависимости от «глобальной аудитории»
Илон Маск едко раскритиковал ведущего разработчика Gemini — ИИ Google — Джека Кравчика за его слова о причинах неадекватной генерации изображений. Нередко Gemini выдавала изображения людей различных рас в неправильных исторических контекстах: налицо следование нынешним культурным веяниям на Западе.
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Разработчик ИИ Google объяснил такие ошибки запросом на контент от глобальной аудитории. Именно это и стало предметом критика Маска.
Он заявил, что Gemini — расистский, антицивилизационный и сексистский искусственный интеллект.
«Именно этот фактор является основной причиной, почему искусственный интеллект Google настолько расистский и сексистский», — подчеркнул Маск.
Источник:Business Insider
Автор:Андрей Кадуков
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