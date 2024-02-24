Илон Маск назвал Gemini от Google «расистским и антицивилизационным» ИИ

Разработчик ИИ Google объяснил такие ошибки запросом на контент от глобальной аудитории. Именно это и стало предметом критика Маска.

Он заявил, что Gemini — расистский, антицивилизационный и сексистский искусственный интеллект.

«Именно этот фактор является основной причиной, почему искусственный интеллект Google настолько расистский и сексистский», — подчеркнул Маск.