Илон Маск назвал основателя *Facebook куколдом и предложил помериться размером мужского достоинства

Свои заявления Маск сделал в личном Twitter-аккаунте, открывая новую главу в противостоянии миллиардеров.

Конфликт между Маском и Цукербергом обострился после скриншота переписки, где Цукерберг предложил провести космическую поездку, чтобы вызвать раздражение у Маска.

В ответ на это, Маск назвал главу *Facebook куколдом, определив его как человека, получающего удовольствие от наблюдения за сексом своего партнёра с другими людьми. Затем он предложил им сравнить размеры своих мужских достоинств.

Цукерберг пока что никак не отреагировал на эту провокацию.

Напомним, что противостояние двух предпринимателей началось после объявления **Meta о намерении создать аналог Twitter.

_*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена **организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России _