Илон Маск назвал “раздражающей” новую инициативу популярной соцсети

Наука и технологии
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Илон Маск назвал “раздражающей” новую инициативу популярной соцсетиОднако соцсеть оставила это без внимания
Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал новую инициативу соцсети Twitter, связанную с NFT-токенами, назвав это “пустой тратой ресурсов”.
Ранее Twitter объявил, что с помощью новой подписки Twitter Blue, пользователи iOS смогут использовать NFT-токены в качестве своих аватарок.
Генеральный директор Tesla Илон Маск же выразил свое недовольство, раскритиковав эту идею как “пустую трату ресурсов”. В Twitter Маска появилась запись, которая содержала скриншот анонса этой функции и лишь два слова "Это раздражает".
При этом Маск негодует, что соцсеть решила потратить инженерные ресурсы на эту “ерунду”, пока криптомошенники с помощью ботов заполняют треды в Twitter.
Twitter не ответил на замечания Маска.
Источник: Twitter