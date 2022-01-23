Илон Маск назвал “раздражающей” новую инициативу популярной соцсети

Ранее Twitter объявил, что с помощью новой подписки Twitter Blue, пользователи iOS смогут использовать NFT-токены в качестве своих аватарок.

Генеральный директор Tesla Илон Маск же выразил свое недовольство, раскритиковав эту идею как “пустую трату ресурсов”. В Twitter Маска появилась запись, которая содержала скриншот анонса этой функции и лишь два слова "Это раздражает".

При этом Маск негодует, что соцсеть решила потратить инженерные ресурсы на эту “ерунду”, пока криптомошенники с помощью ботов заполняют треды в Twitter.

Twitter не ответил на замечания Маска.